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LfL-выручка "ВинЛаб" в I полугодии увеличилась на 8,9%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "ВинЛаб", розничное подразделение "Новабев Групп", в I полугодии увеличило LfL-продажи на 8,9%, говорится в сообщении компании.

Объем продаж в отчетном периоде вырос на 22,7%.

"Рост продаж в I полугодии обеспечивается как положительной динамкой трафика, так и среднего чека, в том числе, за счет развития интереса покупателей "ВинЛаб" к более дорогим напиткам", - сообщила компания.

Трафик увеличился на 11,8%, средний чек - на 9,7%.

На конец июня 2025 года количество магазинов сети составляет 2 131 магазин.

В начале апреля совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможном проведении IPO АО "ВинЛаб" в среднесрочной перспективе.

По итогам 2024 года выручка "ВинЛаб" выросла на 26,5%, до 87,4 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 19,1%, до 9,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 11,3%

ВинЛаб Новабев Групп
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