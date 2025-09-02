Поиск

Минпромторг РФ временно увеличит скидку при льготном лизинге LCV c 10% до 20%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Скидка на лёгкие коммерческие автомобили (LCV) по программе льготного лизинга будет временно увеличена с 10% (но не более 500 тыс. руб.) до 20% (но не более 1 млн руб.), сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Донастройка лизинговой программы господдержки спроса производится по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова "в качестве одной из антикризисных мер, направленных на поддержание темпов обновления парков лёгкого коммерческого транспорта".

"Сроки действия новых параметров ограничены - новая скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября по 1 октября 2025 года", - уточняют в Минпромторге.

Также до конца текущего года в программе льготного лизинга смогут участвовать LCV, произведенные в прошлом году. В остальных сегментах автомобиль будет допущен к участию в программе, если он был выпущен 1 октября 2024 года и позже.

Минпромторг напоминает, что весной текущего года для стимулирования рынка также было принято решение об увеличении скидки на общественный транспорт по лизинговой программе с 10% до 40%.

Программа льготного автолизинга в текущем году распространяется на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые набирают не менее 2 тыс. локализационных баллов, а также на общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды и высокоавтоматизированные транспортные средства российского производства.

Общий объем лимитов бюджетных средств на субсидирование скидок в рамках программы льготного автолизинга в РФ в 2025 году был заложен на уровне 27 млрд руб.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ в январе-июле 2025 года снизились на 19%, до 58 тыс. единиц.

Минпромторг РФ Денис Мантуров
