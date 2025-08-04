Легковой авторынок РФ в июле вырос на треть м/м, показав лучший результат с начала года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в июле 2025 года вырос по сравнению с июнем более чем на треть, показав самый высокий в этом году месячный результат, свидетельствуют данные Минпромторга по оценке рынка на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей в РФ за прошлый месяц было продано 120 003 шт. (-10,7% г/г и +33,9% м/м), LCV - 9 182 шт. (-19,2% г/г и +28,5% м/м). Таким образом, июльский результат российского авторынка был самым лучшим с декабря прошлого года, когда было продано почти 121,7 тыс. легковых автомобилей и более 14 тыс. LCV. Грузовиков за прошлый месяц было реализовано 4 398 шт. (-61% г/г и +24% м/м), автобусов - 1 006 шт. (-37% и +52% соответственно).

За январь-июль 2025 года в РФ реализовано 704 708 легковых и легких коммерческих машин (-23,4%), в том числе легковых - 646 702 (-23,8%), LCV - 58 006 шт. (-19,4%). Продажи грузовиков с начала года составили 31,43 тыс. шт. (-55%), автобусов - 5 931 шт. (-52%).

Продажи автотехники всех типов в июле составили 134 589 шт. (-15% г/г и +33% м/м), с начала года - 742 069 единиц (-26%).

Как отмечают в Минпромторге, из общего объема проданных в РФ в июле автомобилей, включая грузовики и автобусы, 74,8 тыс. были выпущены внутри страны, что на 8% превысило соответствующий показатель июля прошлого года. Продажи иномарок составили 59,7% (-33% соответственно).