Глава Минпромторга отметил, что программа льготных автокредитов фактически продлена

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные 10 млрд рублей, выделенные на компенсацию скидок по программе льготного автокредитования, планируется довести до банков в августе-сентябре. При этом фактически банки уже работают в рамках этого лимита за счет собственных средств, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума "Беспилотные системы 2025".

Планы министерства по выделению дополнительных 10 млрд руб. на программу льготных автокредитов в этом году министр анонсировал неделю назад на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе рабочей поездки в Тольятти.

"Мы надеемся, что это произойдет в августе или в сентябре - не позже. Но, по сути, эта программа уже работает: мы с банками договорились, и они делают это сейчас, за счет собственных ресурсов. А деньги государственные их "догонят"", - сказал Алиханов журналистам в четверг.

В рамках программы льготного автокредитования в РФ субсидируются 20-процентные скидки на автомобили с ДВС (для жителей Дальнего Востока - 25%, на электрокары - 35%). В мае программа была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми (по подпрограмме "Семейный автомобиль" скидка составляет 10%).

Общий объем лимитов бюджетных средств на субсидирование скидок в рамках программ льготных автокредитов в РФ в 2025 году был заложен на уровне 36 млрд руб., льготного лизинга - 27 млрд руб.

Минпромторг сообщал, что по итогам I полугодия 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга простимулировали продажу почти 82,5 тыс. автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 млрд рублей. За счет льготных автокредитов было реализовано 51,7 тыс. машин, по программе льготного лизинга - более 30,7 тыс. "Около 60,8 тыс. автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - уточняли в министерстве.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в I полугодии, как ранее сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), составили 575,5 тыс. (-25,7%).

Авторынок, находящийся под давлением высоких ставок и больших складов, в июле несколько оживился, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тыс. новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне, и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.