Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает на оживление автокредитования на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и готов дофинансировать программу льготных кредитов на автомобили еще примерно на 10 млрд рублей, сообщил глава министерства Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Меры поддержки авторынка обсуждались в поездке министра в Тольятти, где он встречался с руководством "АвтоВАЗа".

"Уверен, что найдем решение в ближайшее время. Очень важно, конечно, что Центральный банк снижает сейчас ставку. Мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это, конечно, ключевая задача сейчас - поддержать автокредитование. Мы внутри себя тоже приняли решение, дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием. Порядка 10 млрд рублей изыщем для того, чтобы дополнительно льготное автокредитование поддержать. Надеемся, что "АвтоВАЗу" и другим российским отечественным автопроизводителям это поможет", - сказал министр.

В рамках программ льготного автокредитования в РФ субсидируются 20-процентные скидки на автомобили с ДВС (для жителей Дальнего Востока - 25%, на электрокары - 35%). В мае программа была расширена в том числе на семьи с двумя и более детьми (по подпрограмме "Семейный автомобиль" скидка составляет 10%).

Общий объем лимитов бюджетных средств на субсидирование скидок в рамках программ льготных автокредитов в РФ в 2025 году был заложен на уровне 36 млрд рублей, льготного лизинга - 27 млрд рублей.

Минпромторг сообщал, что по итогам I полугодия 2025 года госпрограммы льготного кредитования и лизинга простимулировали продажу почти 82,5 тыс. автомобилей, объем выданных скидок составил около 24,5 млрд рублей. За счет льготных автокредитов было реализовано 51,7 тыс. машин, по программе льготного лизинга - более 30,7 тыс. "Около 60,8 тыс. автомобилей в периметре обеих программ пришлось на высоколокализованные модели Lada", - уточняли в министерстве.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в I полугодии, как ранее сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), составили 575,5 тыс. (-25,7%).

Авторынок, находящийся под давлением высоких ставок и больших складов, в июле несколько оживился, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тыс. новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне, и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

