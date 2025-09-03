Глава Commerzbank считает, что UniCredit не поглотит немецкий банк

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - UniCredit не поглотит Commerzbank, считает главный исполнительный директор германского банка Беттина Орлопп.

Финальное решение остается за акционерами Commerzbank, заявила Орлопп на отраслевой конференции в среду.

В августе итальянский банк увеличил долю в Commerzbank до 26%, конвертировав деривативы в его акции. В дальнейшем UniCredit намерен конвертировать в акции банка оставшиеся у него финансовые инструменты, благодаря чему его доля в Commerzbank вырастет примерно до 29%.

Ранее UniCredit дал понять, что заинтересован в поглощении Commerzbank, с чем последний не согласен.

Отвечая в среду на вопрос о том, поглотит ли в конечном итоге UniCredit германского конкурента, Олопп сказала: "Конечно же нет". "Наши акционеры примут решение, и оно остается именно за ними", - добавила она.

"Все будет зависеть от того, имеет ли такая сделка смысл, создает ли она ценность для акционеров, и именно это в конечном итоге станет решающим фактором", - заявила Орлопп.

UniCredit впервые сообщил, что консолидировал долю в Commerzbank в сентябре прошлого года. Тогда эта доля составляла 9,5%, однако в последующие месяцы банк постепенно наращивал ее. Commerzbank сопротивляется попыткам его поглощения, желая сохранить независимость, и ссылается на опасения сотрудников, клиентов, а также властей ФРГ.

"Мы полностью сфокусированы на реализации нашей стратегии, - заявила Орлопп. - Мы добились множества успехов за последние 12 месяцев, и не намерены замедляться".

Акции Commerzbank теряют в цене 1,5% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла более чем вдвое.