UniCredit увеличил фактическую долю в Commerzbank до 26%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit увеличил фактическую долю в германском Commerzbank до 26%, сообщил UniCredit.

Это произошло за счет конвертации финансовых инструментов Commerzbank в его акции.

Итальянский банк намерен со временем конвертировать и оставшиеся инструменты, благодаря чему его доля вырастет примерно до 29%.

"Пока UniCredit не планирует добиваться включения своих представителей в состав совета директоров, но продолжит внимательно следить за прогрессом Commerzbank в укреплении бизнеса и создании ценности для акционеров, клиентов и населения", - отмечается в сообщении.

UniCredit надеется приобрести германский банк. В сентябре 2024 года он сообщил, что консолидировал порядка 9,5% акций Commerzbank, а в последующие месяцы приобрел деривативы, привязанные к его акциям.

В июле стало известно, что UniCredit довел свою долю в Commerzbank до 20% после конвертации деривативов в акции и стал крупнейшим акционером этого банка - второго по величине в Германии.

