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UniCredit окончательно определится с поглощением Commerzbank примерно через год

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - UniCredit намерен принять окончательное решение о поглощении Commerzbank AG в конце этого или в начале следующего года, заявил главный исполнительный директор крупнейшего итальянского банка Андреа Орчел.

Германии, которая по-прежнему владеет около 12% акций Commerzbank, потребуется время для формирования правительства после внеочередных выборов в этом месяце, сказал Орчел.

Кроме того, Commerzbank собирается представить новый бизнес-план, и для его реализации потребуется несколько кварталов, добавил он.

"Я рад, что выборы в Германии пройдут немного раньше, потому что нам нужно дождаться прихода к власти нового правительства, чтобы начать с ними разговор, - сказал Орчел. - Я ожидаю, что решение о возможном поглощении будет принято в последнем квартале этого года или в первом квартале следующего".

В 2024 году UniCredit нарастил долю в Commerzbank примерно до 28% и дал понять, что не исключает его полного поглощения.

UniCredit Commerzbank Андреа Орчел Германия Италия
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