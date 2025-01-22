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Глава Commerzbank заявила о стремлении не допустить поглощения банком UniCredit

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Commerzbank AG заинтересован в приобретении небольших активов, чтобы создать дополнительную ценность для акционеров, но не будет делать ничего "глупого", чтобы предотвратить возможное поглощение со стороны UniCredit, заявила Bloomberg TV в Давосе главный исполнительный директор германского банка Беттина Орлопп в Давосе.

"Мы оцениваем для себя определенные варианты слияний и поглощений, но это приобретения, дополняющие наши активы, которые позволили бы нам повысить нашу ценность", - сказала она.

Орлопп должна представить обновленную стратегию банка 13 февраля.

В 2024 году итальянский UniCredit приобрел крупную долю в Commerzbank и дал понять, что не исключает его полного поглощения. Акционеры Commerzbank в целом поддерживают сделку, за исключением правительства Германии, которому по-прежнему принадлежит 12% акций банка.

Аналитики ожидают, что объединение двух фининститутов позволит им добиться существенной экономии на расходах, в частности, за счет устранения дублирующих функций. Однако как правительство ФРГ, так и немецкие профсоюзы опасаются, что сделка приведет к резкому сокращению числа рабочих мест в Германии, где у UniCredit уже есть подразделение - HypoVereinsbank (HVB).

Профсоюзы предупреждают, что под угрозой может оказаться порядка 15 тыс. рабочих мест.

22 января Commerzbank назвал "враждебной" стратегию UniCredit: "Подход, заключающийся в одностороннем наращивании и создании существенной доли, может быть лишь враждебным".

Сейчас UniCredit владеет 28% акций Commerzbank, главным образом через деривативы.

Commerzbank UniCredit Давос Германия Беттина Орлопп Италия
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