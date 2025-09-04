Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг продолжил умеренный рост по большинству blue chips на фоне позитивных данных Росстата по инфляции и новостей с Восточного экономического форума (ВЭФ), также игроки оценивают заявления в условиях геополитической неопределенности вокруг процесса урегулирования украинского конфликта; сдерживающим фактором для "быков" выступает подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $67 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2888,33 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1125,42 пункта (+0,7%); лидируют в росте акции АФК "Система" (+3%), "Русала" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,1%), ВТБ (+2,1%) и "НОВАТЭКа" (+2,1%), остальные blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 80,8488 руб. (+25,41 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО" "Хэдхантер" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,4%).

По данным Росстата, снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Из недельных данных за август 2025 года и месячных данных за август 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 сентября снизилась в район 8,3% с 8,79% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 10 сентября.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле снизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу регулятор отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже на 18 августа инфляция снизилась до этого показателя, так что ее торможение пока идет явно быстрее заложенной в прогноз траектории.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес считает приемлемой для экономики РФ ключевую ставку в 2026 году на уровне 10-12%, плавный переход к этому показателю при текущей ставке в 18% возможен при ее снижении на сентябрьском заседании ЦБ на 200 базисных пунктов.

"Я считаю, что вообще для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год. Чтобы аккуратно идти к этой 10-12%-й ставке, на этом заседании нужно на 16% выйти", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на брифинге в рамках ВЭФ-2025, что российская экономика во втором квартале вошла в стадию "технической стагнации", а чтобы произошло оживление, нужно существенное снижение ключевой ставки - до 12% и ниже. Он выразил надежду, что ЦБ РФ не допустит перехода в рецессию, вовремя корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что считает возможным договориться о приемлемом варианте разрешения украинского конфликта, если "здравый смысл восторжествует". "Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

Россия готова повысить уровень делегации на переговорах с Украиной, заявил также президент РФ. По поводу встречи с Зеленским Путин высказался так: "Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится".

Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, что он не предпринимает действий в отношении России в связи с ситуацией на Украине, отметив введение вторичных санкций против Индии - крупнейшего покупателя российской нефти после Китая, что обошлось России "в сотни миллиардов долларов". При этом Трамп отметил, что он еще не переходил к "фазе два" и "фазе три" в этом контексте.

Также Трамп заявил, что Путин знаком с его позицией по украинскому урегулированию, и не пожелал добавить что-либо к этому. "Мне нечего сообщить президенту Путину, он знает, чего я придерживаюсь. Он так или иначе примет свое решение", - сказал Трамп в Овальном кабинете в среду.

Тем не менее Трамп позже сообщил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным о перспективах украинского урегулирования. "У меня будет разговор с ним в скором времени, в ближайшие дни", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о российском президенте. По его словам, по итогам этого разговора "мне будет ясно, что дальше делать". При этом Трамп повторил, что на данный момент недоволен всеми сторонами украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие участники конференции в Париже "коалиции желающих" проведут по итогам совещания в четверг телефонный разговор с Трампом, сообщил в среду телеканал BFMTV.

"Французский президент Эммануэль Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские руководители переговорят в четверг 4 сентября с Дональдом Трампом по завершении их саммита "коалиции желающих" о гарантиях безопасности для Украины", - отметил телеканал со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть снизились на фоне сообщений о возможном увеличении квот на добычу производителями ОПЕК+. Низкие цены на нефть и крепкий рубль обусловили слабые полугодовые результаты в нефтяном секторе РФ. От низких нефтяных цен страдает и государственный бюджет России: ожидается, что в сентябре недополученные нефтегазовые доходы составят 21 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого уровня за август составило 10,5 млрд руб., констатируют эксперты.

Напряженность на рынке труда России в ряде ее регионов постепенно снижается, несмотря на исторически низкую безработицу на уровне 2,2%. Это проинфляционный фактор, который может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке на заседании 12 сентября, консенсус ожидает снижение ставки до 16-17% годовых, напомнили в "Цифра брокер".

Инвесторы по-прежнему не испытывают оптимизма по отношению к акциям "Газпрома" несмотря на значимую новость для газовой отрасли о подписании меморандума между концерном и китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". "Длинных" денег на рынке сейчас нет, а в краткосрочной перспективе инвесторы видят у "Газпрома" рост капитальных затрат, что приведет к снижению свободного денежного потока, и перспективы дивидендов станут еще более туманными. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в текущей конъюнктуре рынок сильно переоценит бумаги "Газпрома". Также остается открытым вопрос, по каким конкретно ценам будет поставляться газ по трубопроводу "Сила Сибири 2", отмечают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ в середине недели отскочил вверх на фоне договоренностей между Россией и Китаем, в том числе по проекту "Сила Сибири 2", хотя конкретные детали соглашений пока не раскрыты. Путин назвал итоги визита в Китай и участие в саммите ШОС позитивными, особо отметив значимость китайской инициативы по глобальному управлению и дружескую и продуктивную атмосферу встреч в КНР.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал линию тренда от середины июля в зоне 2855 пунктов, теперь индикатор может подрасти до уровня сопротивления в районе 2921 пункта. Однако при негативном новостном фоне возможна коррекция до зеркального уровня 2835 пунктов, считает Гудым.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает сохранения индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2850-2920 пунктов.

В среду индекс МосБиржи протестировал поддержку 2850 пунктов, после чего отскочил выше 2880 пунктов за счет фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям на фоне некоторого улучшения ожиданий по геополитике. Лучше рынка выглядят бумаги, чувствительные к ставке ЦБ РФ ("Система", "Аэрофлот", "ВК") - покупки акций подогреваются ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП регулятора, отмечает эксперт.

"В условиях сохраняющейся неопределенности по геополитике сегодня наш целевой диапазон 2850-2920 пунктов для индекса МосБиржи сохранит свою актуальность. При этом дальнейшая фиксация прибыли по "коротким" позициям может поддержать восстановительную динамику рынка и позволить индексу МосБиржи закрепиться выше локальной поддержки на уровне 2880 пунктов", - считает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг попробует преодолеть рубеж 2900 пунктов.

"Быков" поддерживает статистика Росстата по инфляции, которая повысила вероятность снижения ставки ЦБ 12 сентября сразу на 2 процентных пункта. Целью восходящего движения индекса МосБиржи является зона сопротивления 2920-2950 пунктов. Закрепиться выше нее без дополнительных драйверов будет очень сложно, полагает эксперт.

В секторе черных металлургов фактором поддержки выступает новость о том, что правительство РФ готовит налоговые послабления для компаний сектора. Однако они не настолько велики, чтобы принципиально изменить ситуацию в отрасли, поэтому инвесторам стоит продолжать избегать "железных" акций, считает Антонов.

В мире

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,1%).

Поддержку S&P 500 и Nasdaq оказал подъем котировок акций технологических компаний, однако давление на рынок оказали слабые данные о количестве открытых вакансий в США. Согласно отчету Минтруда США, основанному на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), число открытых вакансий в июле сократилось на 176 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,18 млн, что является минимумом с сентября 2024 года. Лишь второй раз с конца 2020 года показатель оказался ниже отметки в 7,2 млн вакансий, отмечает CNBC.

Позднее на этой неделе также будет опубликован августовский отчет по американскому рынку труда, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Экономический обзор (Beige Book), обнародованный Федрезервом в среду, показал, что экономическая активность в большинстве регионов США в июле-августе была стабильной. Большинство из 12 округов сообщили, что активность либо изменилась слабо, либо не изменилась вообще. Лишь четыре округа заявили о сдержанном (modest) росте экономической активности.

В 11 округах уровень занятости изменился незначительно или не изменился вообще, и лишь в одном было отмечено его сдержанное снижение, говорится в Beige Book. При этом практически все регионы сообщили о повышении цен в результате введения Вашингтоном пошлин на импорт.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением китайских (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Потребительские расходы в Австралии в июле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца и на 5,1% в годовом выражении. Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков. В июне подъем составлял 0,3% и 4,6% соответственно.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж после сообщений западных СМИ о том, что ОПЕК+ будет обсуждать увеличение квот добычи на встрече в ближайшие выходные.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,8 за баррель (-1,2% и -2,2% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,16 за баррель (-1,3% и -2,5% накануне).

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки и аналитики полагали, что в сентябре квоты будут оставлены без изменений.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.