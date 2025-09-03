Снижение цен в РФ с 26 августа по 1 сентября составило 0,08%

Годовая инфляция замедлилась в район 8,3%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа, на 0,05% с 22 по 28 июля и также на 0,05% с 15 по 21 июля.

С начала месяца цены в РФ к 1 сентября (то есть за один день месяца) снизились на 0,01%, рост цен с начала года составил 4,10%.

Из недельных данных за август 2025 года и месячных данных за август 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 сентября снизилась в район 8,3% с 8,79% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 10 сентября.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 1 сентября на уровне 8,28% после 8,43% на 25 августа, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 26 августа по 1 сентября 2025 года на потребительском рынке возобновилась дефляция - цены снизились на 0,08%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось (до 0,18% с 0,13% неделей ранее). Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 3,2%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09% (с 0,11% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,19% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг снижение цен на 0,06% (после роста на 0,11% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле снизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже на 18 августа инфляция снизилась до этого показателя, так что ее торможение пока идет явно быстрее заложенной в прогноз траектории.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).