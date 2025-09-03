Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР о возможности организации встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве, но отметил проблемы, связанные с его легитимностью и повесткой переговоров.

"Дональд (президент США Трамп - ИФ) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится", - сказал Путин журналистам.

"Что касается возможных встреч с господином Зеленским. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?" - продолжил президент РФ.

По его словам, "никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено - вообще никаких". "Вот избрался на пять лет, пять лет прошло - всё, закончились полномочия. Есть положение, согласно которому, в условиях военного положения выборы не проводятся, - это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе его полномочия в качестве верховного главнокомандующего", - отметил Путин.

Кроме того, он заявил, что Россия готова повысить уровень делегации на переговорах с Украиной. "Я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть конкретные фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня", - сказал президент РФ.

Пути урегулирования

Путин считает возможным договориться о приемлемом варианте разрешения украинского конфликта. "Если здравый смысл всё-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", - заявил президент.

"Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - отметил российский президент.

"Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - заключил Путин.

Говоря о проведении СВО, президент отметил, что группировки Вооружённых сил РФ наступают на всех направлениях. "Наступают успешно. Разным темпом. Но практически на всех направлениях", - сказал Путин.

"Как на это реагирует противник? Вот то, что мы видим: он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - отметил президент.

Говоря о частных аспектах дипломатического урегулирования украинского конфликта, Путин заявил, что возможность гарантий безопасности Украине в обмен на территории никогда не обсуждалась, в том числе и на российско-американском саммите в Анкоридже. "Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. Гарантии безопасности - это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - подчеркнул Путин.

Он также заявил, что Украина может выбирать свою систему обеспечения безопасности, не ставя под угрозу безопасность России посредством вступления в НАТО. "Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается членства в ЕС", - сказал президент РФ.

Контакты с Вашингтоном

Говоря о контактах РФ - США, Путин заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф достоверно передаёт американскому руководству позицию российской стороны. "Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. А наши переговоры в Анкоридже показали, это было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны", - сказал Путин.

Он добавил: "А то, что он точно и объективно до нас доводит эту позицию американского руководства, для меня стало абсолютно очевидным в ходе дискуссии в Анкоридже". "Потому что то, что мы обсуждали, всё то же самое, мы подтвердили в полном объёме в присутствии президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция", - подчеркнул Путин.

По его словам, "подходы к урегулированию могут быть разными". Так, есть те, кто говорит, что нужно "воевать до последнего украинца", а есть те, как, например, представители действующей администрации США и сам Трамп, которые "пытаются найти решение, причём мирными средствами".