Поиск

Греф видит "техническую стагнацию"в экономике РФ и надеется, что ЦБ не допустит рецессии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика во втором квартале вошла в стадию "технической стагнации", чтобы произошло оживление, нужно существенное снижение ключевой ставки, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам. И, конечно, один из важных факторов - это, естественно, ставка. По нашим оценкам, которые мы используем внутри (Сбера - ИФ), на конец года ставка будет примерно на уровне 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно. При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже. Поэтому где-то при достижении этих уровней, скорее всего, мы увидим оживление экономики", - сказал Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2025.

Он выразил надежду, что ЦБ РФ не допустит перехода в рецессию, вовремя корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных.

По словам главы Сбера, кредитный портфель может перейти к устойчивому росту во втором полугодии 2025 года, если ЦБ снизит ставку минимум на 200 б.п.

Герман Греф ВЭФ Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Путин прибыл во Владивосток

Что произошло за день: среда, 3 сентября

Путин отправляется из Пекина во Владивосток

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });