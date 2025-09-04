Греф видит "техническую стагнацию"в экономике РФ и надеется, что ЦБ не допустит рецессии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика во втором квартале вошла в стадию "технической стагнации", чтобы произошло оживление, нужно существенное снижение ключевой ставки, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам. И, конечно, один из важных факторов - это, естественно, ставка. По нашим оценкам, которые мы используем внутри (Сбера - ИФ), на конец года ставка будет примерно на уровне 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно. При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже. Поэтому где-то при достижении этих уровней, скорее всего, мы увидим оживление экономики", - сказал Греф на брифинге в рамках ВЭФ-2025.

Он выразил надежду, что ЦБ РФ не допустит перехода в рецессию, вовремя корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных.

По словам главы Сбера, кредитный портфель может перейти к устойчивому росту во втором полугодии 2025 года, если ЦБ снизит ставку минимум на 200 б.п.