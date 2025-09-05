Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль умеренно дешевеет на фоне снижения нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3685 руб. (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,49 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит постепенное смещение к верхней границе диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Умеренное давление на рубль, на наш взгляд, сохранится. Постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения денежно кредитной политики приводят к преобладанию продаж в национальной валюте. При этом пара юань/рубль в ближайшее время сохранит позиции в верхней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля с постепенным смещением к сопротивлению на уровне 11,5 рубля. Ожидаем полноценного закрепления китайской валюты в районе данной отметки ближе к концу текущего месяца", - пишет эксперт в комментарии.

Российские финансовые власти, правительство и Банк России, ведут себя профессионально, проводя устойчивую макроэкономическую политику, считает президент РФ Владимир Путин.

Комментируя рост цен Путин отметил, что ЦБ борется с инфляцией, пытаясь вернуть ее "к известным и нужным показателям - не больше 4-5%". "Но это связано с высокой ключевой ставкой, это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать, но тогда цены будут расти", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"...Российские финансовые власти, правительство и ЦБ, ведут себя профессионально. Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, исходили из того, что базовым условием для развития экономики, а значит, и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении, как минимум полутора десятков лет, и это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что так будет и на этот раз", - заключил Путин.

Глава Сбербанка Герман Греф до конца 2025 года ожидает ослабления курса рубля до 85-90 за доллар.

"На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 (руб. за доллар - ИФ) - это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в четверг, что курс рубля в обновленном макроэкономическом прогнозе будет крепче прежних оценок.

"И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики", - заявил Решетников.

Официальный курс доллара по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 сентября, составляет 81,2977 руб./$1.

Цены на нефть

Нефть продолжает умеренно дешеветь утром в пятницу после снижения накануне, вызванного опасениями увеличения квот ОПЕК+ и данными о росте запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве снизилась на 0,42%, до $66,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,5%, до $63,16 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Между тем ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть вопрос о дальнейшем наращивании добычи. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь "восьмерка" стран ОПЕК+, до этого добровольно ограничивавшая свою добычу, уже восстановила производство примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.