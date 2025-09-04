Греф ожидает к концу года ослабление курса рубля до 85-90 руб./$1

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф до конца 2025 года ожидает ослабление курса рубля до 85-90 рублей за доллар.

"На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 (руб. за доллар - ИФ) - это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"В ближайшие три года, конечно, предсказывать очень сложно, но, опять, при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля. Ну, и понятно еще, потребительский импорт сильно стагнирует, то есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают. Все это приводит к тому, что спрос на импорт снижается, и нет такого давления на курс рубля. В ближайшие три года ситуация может сильно поменяться, в случае изменения геополитики, конечно, снятия санкций, допустим, разворота поведения населения, это может очень сильно ослабить рубль, что, в общем, даст большой стимул для экономики", - добавил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в четверг, что курс рубля в обновленном макроэкономическом прогнозе будет крепче прежних оценок.

"И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики", - заявил Решетников.

Официальный курс доллара по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 сентября, составляет 81,2977 руб./$1.