Brent подорожала до $66,33 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в понедельник, трейдеры оценивают решение ОПЕК+ и новые заявления Вашингтона о санкциях против России.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,27%), до $66,33 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $1,49 (2,22%), до $65,50 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,77 (1,24%), до $62,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,61 (2,54%), до $61,87 за баррель.

За прошлую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 3% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября утвердили увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении альянса.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь планируется избавиться от них до августа.

Между тем согласованное на выходных наращивание добычи оказалось менее масштабным, чем предыдущие.

"Умеренное повышение добычи ОПЕК+ принесло облегчение рынку", - написал аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава, добавив, что наращивание добычи уже было учтено в ценах и теперь наблюдается их технический отскок.

"Ожидания сокращения предложения в связи с возможными новыми санкциями США против России также оказывают поддержку", - отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.