Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени составляет $68,96 за баррель, что на $0,18 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,99 (1,45%), до $69,14 за баррель.

Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,15 (0,23%), до $65,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $1,58 (2,47%) от уровня закрытия пятницы, до $65,59. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Участники рынка продолжают следить за новостями геополитики и оценивают новые санкционные меры США.

Американское министерство финансов накануне ввело санкции в отношении компаний и судов, принадлежащих бизнесмену с иракским гражданством, в связи с перевозками иранской нефти.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент завил, что Вашингтон в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Москву. В Белом доме продолжают изучать варианты санкционного давления на РФ из-за продолжающегося конфликта на Украине, отметил он.

Инвесторы ждут намеченного на 7 сентября заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться будущие объемы добычи нефти. Аналитики в основном ожидают, что квоты будут оставлены без изменений, пишет Trading Economics.

Позднее в среду Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. Официальный отчет министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в четверг.

