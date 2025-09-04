Поиск

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями увеличения предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве понижается на $0,43 (0,64%) до $67,17 за баррель. В среду контракт подешевел на $1,54 (2,2%) до $67,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,45 (0,7%), до $63,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,62 (2,5%), до $63,25 за баррель.

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления своей доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

"С учетом текущих цен на нефть, для ОПЕК+ имеет смысл как минимум рассмотреть возможность дальнейшего наращивания добычи", - отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Путин выразил уверенность, что в отношениях РФ и Азербайджана "всё встанет на свои места"

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле

Глава Пентагона не исключил силовую смену власти в Венесуэле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });