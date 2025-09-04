Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями увеличения предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве понижается на $0,43 (0,64%) до $67,17 за баррель. В среду контракт подешевел на $1,54 (2,2%) до $67,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,45 (0,7%), до $63,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $1,62 (2,5%), до $63,25 за баррель.

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления своей доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

"С учетом текущих цен на нефть, для ОПЕК+ имеет смысл как минимум рассмотреть возможность дальнейшего наращивания добычи", - отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.