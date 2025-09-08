Brent подорожала до $66,81 за баррель

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в понедельник и прибавляют около 2%. Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно санкций против России.

К 14:17 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (2%), до $66,81 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,23 (1,99%), до $63,1 за баррель.

В пятницу фьючерсы на Brent подешевели на 2,22%, на WTI - на 2,54% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран альянса, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября договорились увеличить добычу в октябре на 137 тысяч б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении ОПЕК+.

Это станет первым шагом по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений добычи на 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года.

Рынок ожидал большего отката ограничений на добычу от ОПЕК+, и сдержанная реакция на принятое решение может подтолкнуть альянс к более масштабным мерам, сказал почетный председатель FGE NexantECA Ферейдун Фешараки агентству Bloomberg. Он допускает, что в ОПЕК+ могут удвоить и даже утроить темп восстановления добычи, если сочтут, что решения альянса не оказывают существенного влияния на котировки.

Между тем аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава полагает, что наращивание производства уже было учтено в ценах и теперь наблюдается их технический отскок. "Ожидания сокращения предложения в связи с возможными новыми санкциями США против России также оказывают поддержку", - отметил эксперт.

Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы.