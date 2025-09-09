Boeing в августе поставил клиентам 57 самолетов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. в августе поставил клиентам 57 коммерческих самолетов, что стало максимумом для этого месяца с 2018 года.

Показатель вырос по сравнению с июлем, когда компания отгрузила 43 самолета.

В том числе в августе Boeing поставил клиентам 42 лайнера 737 MAX.

Как сообщил Boeing, с января по август поставки достигли 385 лайнеров, превысив показатель за весь 2024 год (348 самолетов).

В 2025 году компания получила заказы на 725 лайнеров, из которых 46 были отменены. Число заказов в августе достигло 26.

С начала 2025 года капитализация Boeing выросла на 29,3%.