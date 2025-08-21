Boeing близок к заключению соглашения о продаже 500 самолетов Китаю

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. близок к заключению соглашения о продаже порядка 500 самолетов Китаю, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из источников, стороны продолжают согласовывать условия сложной сделки, в том числе виды авиалайнеров, которые должны быть поставлены, а также их количество и сроки отгрузки.

Мегасделка, над которой стороны работают уже несколько лет, зависит от того, удастся ли Вашингтону и Пекину преодолеть торговую напряженность, появившуюся еще во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США. Источники отмечают, что вероятность срыва сделки сохраняется.

Ожидается, что заказ самолетов Boeing станет центральным элементом торгового соглашения, которое устроит как Трампа, так и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg. Руководители США и Китая были близки к объявлению такой сделки в 2023 году, но в тот момент Джо Байден, занимавший пост президента США, и Си Цзиньпин не смогли достичь соглашения.

Представители китайских властей уже начали консультации с местными авиакомпаниями о том, какое количество самолетов Boeing им необходимо, говорят источники.

По их словам, аналогичную по масштабу сделку власти Китая согласовали с Airbus SE, но официально о ней еще не объявляли.

Последняя сделка Boeing с Китаем была анонсирована в ноябре 2017 года во время первого визита Трампа в страну. Она включала заказы и обязательства на покупку 300 самолетов общей стоимостью $37 млрд.

Акции Boeing прибавляют в цене 1,9% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 27,5%.