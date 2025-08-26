Поиск

"ВСМПО-Ависма" выразила готовность вернуться к сотрудничеству с Boeing

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" готово вернуться к сотрудничеству с Boeing и развивать партнерские отношения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы готовы вернуться к сотрудничеству и развивать наши партнерские отношения. Инвестиции в технологии (открытого в 2009 году совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing - ИФ) не останавливались, и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне", - отметили в пресс-службе.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, комментируя возможное возвращение авиатехники Boeing на российский рынок, заявлял, что Россия будет готова рассмотреть возобновление поставок титановой продукции Boeing в случае его заинтересованности. Однако, по его словам, в правительство РФ пока "никто с этой темой не выходил".

Будучи одним из крупнейших потребителей титана российской компании "ВСМПО-Ависма", в 2022 году Boeing отказался от его закупок. До этих событий Boeing сотрудничал с РФ в области авиастроения с начала 1990-х годов.

Позднее сообщалось о приостановке работы Ural Boeing Manufacturing – СП, занимающегося черновой механической обработкой титановых штамповок на территории особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области.

В сентябре 2023 года "ВСМПО-Ависма" была включена в список предприятий, подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations): это означает, что экспортные сделки, в которые вовлечена компания, требуют отдельных лицензий от американских властей.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.

