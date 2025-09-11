Глава JPMorgan считает, что последствия политики Трампа скажутся на экономике США позднее

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон с осторожностью оценивает перспективы экономики США.

Все последствия импортных пошлин и других геополитических факторов еще не проявились в полной мере, сказал он в подкасте Университета Теннесси "Office Hours: Business Edition".

"Некоторые процессы имеют длительные циклы. Поэтому мы пока не знаем последствий. Люди ожидают, что всё произойдет мгновенно, но на самом деле многое еще впереди", - полагает он.

Даймон предупредил, что влияние пошлин, иммиграции, геополитики и налогово-бюджетного пакета президента США Дональда Трампа пока еще не оценено полностью.

Телеканалу CNBC Даймон сказал, что опубликованный 9 сентября отчет Министерства труда о занятости подтвердил замедление экономики США.

Количество рабочих мест в экономике США, созданных за 12 месяцев до марта 2025 года включительно, было на 911 тысяч меньше, чем предполагалось ранее, сообщило Минтруда. Ведомство ежегодно публикует пересмотренные данные, но изменение результатов по итогам последнего пересчета стало наихудшими более чем за 20 лет.

"Я думаю, что экономика слабеет, - сказал руководитель JPMorgan. - На пути к рецессии или просто ослабевает, я не знаю".

Инвесторы обращают внимание на мнение Даймона относительно состояния экономики, учитывая его многолетний опыт руководства крупнейшим банком США по размеру активов в периоды нестабильности. Тем не менее, он часто предупреждал о рисках, которые не реализуются немедленно.

"Сейчас в экономике действует множество различных факторов, - сказал Даймон, упомянув ослабление потребительского спроса и по-прежнему высокую прибыль компаний. - Нам просто нужно подождать и посмотреть".

Он также отметил, что Федеральная резервная система, вероятно, снизит базовую процентную ставку на заседании в конце сентября, хотя это, возможно, "не будет иметь важного значения для экономики".