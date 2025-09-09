Минтруда США резко понизило данные о числе новых рабочих мест за год до марта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в американской экономике, созданных за 12 месяцев до марта 2025 года включительно, было на 911 тысяч меньше, чем предполагалось ранее, по пересмотренным данным Министерства труда США.

В соответствии с прежними данными, число рабочих мест в стране за этот период увеличилось примерно на 1,8 млн, или в среднем на 149 тысяч в месяц. Пересмотр означает, что среднемесячный прирост количества рабочих мест за этот период был на 76 тысяч меньше, чем сообщалось ранее.

Пересмотр статистики по рынку труда проводится ежегодно, однако в этом году он привлек больше внимания, учитывая сигналы более резкого, чем предполагалось ранее, ослабления активности в этой сфере.

Опубликованные во вторник оценки являются предварительными, а окончательные данные будут обнародованы в феврале 2026 года.

