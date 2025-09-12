Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия увеличивает экспорт птицеводческой продукции, сообщил через пресс-службу руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. По его данным, за январь-август 2025 года экспорт яиц составил 12,4 тысячи тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

В стоимостном выражении поставки выросли в 1,7 раза.

Основными покупателями по стоимости стали Казахстан с долей 43%, Монголия (28%) и ОАЭ (21%).

Кроме того, за этот период было экспортировано свыше 290 тысяч тонн мяса птицы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла на 26%.

В топ импортеров входят Китай с долей 44% в стоимостном выражении, Саудовская Аравия (25%), Казахстан (8%).