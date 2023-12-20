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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура объявила предостережение руководителям ряда предприятий Удмуртии в связи с ростом цен на куриные яйца и продукты первой необходимости, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в среду.

"В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары органами прокуратуры республики объявлены предостережения четырем руководителям крупных предприятий, осуществляющих производство куриного яйца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предостережение также вынесено 25 предпринимателям, продающим продукты первой необходимости.

По данным пресс-службы, в розничных торговых сетях Удмуртии наблюдается рост стоимости социально значимых товаров, таких как куриное яйцо, овощи, гречневая крупа.

Удмуртия
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