Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура объявила предостережение руководителям ряда предприятий Удмуртии в связи с ростом цен на куриные яйца и продукты первой необходимости, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в среду.
"В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары органами прокуратуры республики объявлены предостережения четырем руководителям крупных предприятий, осуществляющих производство куриного яйца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предостережение также вынесено 25 предпринимателям, продающим продукты первой необходимости.
По данным пресс-службы, в розничных торговых сетях Удмуртии наблюдается рост стоимости социально значимых товаров, таких как куриное яйцо, овощи, гречневая крупа.