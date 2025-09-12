Поиск

ЕК приняла предложения Microsoft по Teams, снимающие опасения насчет конкуренции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) приняла предложения Microsoft Corp., сделанные компанией для устранения опасений регулятора в отношении возможных нарушений правил конкуренции в связи с интеграцией приложения Teams и программ Office.

Как говорится в сообщении ЕК, предложения Microsoft должным образом снимают опасения регулятора, в связи с чем их исполнение станет для компании обязательным в Европе.

ЕК инициировала проверку в отношении Microsoft в 2023 году в связи с жалобой со стороны корпоративного мессенджера Slack, конкурирующего с Teams. По утверждению Slack (принадлежит Salesforce Inc.), интеграция Teams с программами Office, включая текстовый редактор Word и таблицы Excel, позволяет Microsoft использовать доминирующее положение на рынке подобных программ для получения конкурентного преимущества в сегменте корпоративных мессенджеров.

Microsoft отказалась от привязки Teams к Office в Европе после начала проверки, однако регулятор посчитал такие изменения недостаточными.

В соответствии с последними предложениями компании, она сделает доступными версии программного пакета Office без Teams по сниженной цене, а также позволит клиентам с долгосрочными лицензиями на этот пакет перейти на версию без Teams. Кроме того, Microsoft обязуется обеспечить совместимость ключевых функций с инструментами, конкурирующими с Teams, и позволит клиентам переносить данные из сервиса, чтобы упростить использование решений конкурентов.

Microsoft придется придерживаться этих обязательств в течение как минимум семи лет. В противном случае ей может грозить штраф в размере до 10% ее глобальной годовой выручки.

ЕК Microsoft Teams
