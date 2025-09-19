ВТБ полагает, что найдет еще способ привлекать капитал с учетом ограничения на снижение госдоли

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение госдоли, опустившейся до 50%+ 1 акция по итогам допэмиссии, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

ВТБ в пятницу объявил о размещении допэмиссии по цене 67 руб./акция, что позволит привлечь в капитал 84,7 млрд рублей. В результате SPO доля государства снизится до 50% плюс 1 акция с 61,8%.

"Дальше нам на сегодня размещать акции уже нельзя, но я думаю, что мы найдем решение, как дальше привлекать капитал в будущем", - сказал он.

Говоря о дивидендных планах, глава ВТБ заявил, что банк нацелен на регулярные выплаты. "Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо. (...) От этого во многом зависит и дальнейшая судьба наших привлечений на фондовом рынке", - отметил Костин.

Он также подтвердил, что ВТБ в этом году планирует заработать порядка 500 млрд рублей, а в следующем - 650 млрд рублей.