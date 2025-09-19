Поиск

ВТБ полагает, что найдет еще способ привлекать капитал с учетом ограничения на снижение госдоли

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение госдоли, опустившейся до 50%+ 1 акция по итогам допэмиссии, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

ВТБ в пятницу объявил о размещении допэмиссии по цене 67 руб./акция, что позволит привлечь в капитал 84,7 млрд рублей. В результате SPO доля государства снизится до 50% плюс 1 акция с 61,8%.

"Дальше нам на сегодня размещать акции уже нельзя, но я думаю, что мы найдем решение, как дальше привлекать капитал в будущем", - сказал он.

Говоря о дивидендных планах, глава ВТБ заявил, что банк нацелен на регулярные выплаты. "Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо. (...) От этого во многом зависит и дальнейшая судьба наших привлечений на фондовом рынке", - отметил Костин.

Он также подтвердил, что ВТБ в этом году планирует заработать порядка 500 млрд рублей, а в следующем - 650 млрд рублей.

ВТБ Андрей Костин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });