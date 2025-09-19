Крупнейшие институциональные инвесторы РФ приобретают 59% от размещения в рамках SPO ВТБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, приобретают 59% от объема размещения в рамках SPO банка ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.

ВТБ размещает допэмиссию по цене 67 руб./акция, что позволит ему привлечь в капитал 84,7 млрд рублей. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг составил 6,7%. Накануне размещения банк сообщал, что цена размещения не превысит цену закрытия основных торгов на Московской бирже за день до начала сбора заявок (73,9 руб./акция).

Банк сообщил, что размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов - общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.

На розничных инвесторов было аллоцировано около 41% от размера размещения. Также в сделке участвовали крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, на которых пришлось 59% от объема размещения.

"Привлеченные средства банк направит на общие корпоративные цели. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и группы. Также размещение будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах", - говорится в сообщении ВТБ.

По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у РФ.