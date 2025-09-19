Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 рублей за ценную бумагу, говорится в материалах госбанка.

Дисконт к цене закрытия торгов в четверг составил 6,7%. Накануне размещения банк сообщал, что цена размещения не превысит цену закрытия основных торгов на Московской бирже за день до начала сбора заявок (73,9 руб./акция).

При условии полного размещения допэмиссии (1,264 млрд акций) банк может привлечь в капитал 84,7 млрд рублей.



