BBVA улучшил предложение о покупке Sabadell на 10%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) сообщил, что улучшил предложение о покупке Banco de Sabadell примерно на 10%, оценивая своего более мелкого конкурента в 17 млрд евро.

Теперь BBVA предлагает одну свою акцию за каждые 4,8376 акции Sabadell. Ранее BBVA готов был предоставить одну свою акцию и 0,7 евро денежными средствами за 5,5483 бумаги Sabadell.

Новое предложение составляет порядка 3,39 евро против 3,084 евро ранее.

"Теперь оплата будет производиться исключительно акциями, поэтому акционеры не будут облагаться налогом в Испании", - отмечается в пресс-релизе BBVA.

При этом совет директоров BBVA заявил, что не намерен более улучшать предложение о покупке Sabadell или продлевать срок его действия.

BBVA 8 сентября объявил о начале действия предложения о выкупе акций Sabadell. Акционеры смогут продать свои акции до 7 октября, а результаты оферты ожидаются к 14 октября. Совет директоров Sabadell рекомендовал акционерам не соглашаться на недружественное поглощение.

Общий объем активов банка, который может получиться в результате слияния BBVA и Sabadell, будет превышать 1 трлн евро. Его штат составит более 140 тысяч человек по всему миру. Новый банк станет одним из крупнейших в Европе.

В настоящее время BBVA является вторым по величине банком в Испании, но генерирует около половины прибыли в Мексике. Sabadell занимает четвертое место в стране и имеет прочные позиции в сфере кредитования малых и средних компаний.

В конце июня правительство одобрило сделку BBVA и Sabadell при условии, что в течение следующих трех лет они останутся отдельными юридическими лицами и будут иметь отдельные активы, а также сохранят автономию в управлении своей деятельностью. После оценки этого условия BBVA принял решение продолжить процесс поглощения Sabadell, поскольку это принесет выгоду акционерам обоих банков, несмотря на то, что это ограничение задержит реализацию части предполагаемой синергии.

С начала 2025 года капитализация BBVA выросла на 70%, капитализация Sabadell - на 72%.