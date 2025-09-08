Банк BBVA объявил о выкупе акций Sabadell в рамках недружественного поглощения

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) объявил о начале выкупа акций более мелкого конкурента Banco de Sabadell в рамках недружественного поглощения.

Акционеры Sabadell смогут продать свои акции до 7 октября, а результаты оферты ожидаются к 14 октября. BBVA предлагает одну свою акцию и 0,7 евро денежными средствами за 5,5483 акции Sabadell.

"Этот проект создает значительную ценность для акционеров обеих компаний и представляет собой уникальную возможность построить один из самых конкурентоспособных и инновационных банков в Европе, - заявил главный исполнительный директор BBVA Карлос Торрес Вила. - Вместе мы станем более сильным учреждением, увеличив масштабы и возможности по наращиванию объемов кредитования домохозяйств и бизнеса на 5 млрд евро в год, тем самым поддерживая экономический рост нашей страны".

Общий объем активов банка, получившегося в результате слияния, будет превышать 1 трлн евро. Его штат составит более 140 тысяч человек по всему миру. Новый банк станет одним из крупнейших в Европе.

BBVA является вторым по величине банком в Испании, но генерирует около половины прибыли в Мексике. Sabadell занимает четвертое место в стране и имеет прочные позиции в сфере кредитования малых и средних компаний.

В конце июня правительство Испании разрешило BBVA купить Sabadell, выдвинув всего одно условие в дополнение к мерам, согласованным с испанским антимонопольным органом (CNMC). Банки должны будут вести раздельные операции в течение как минимум трех лет. Это необходимо, в частности, для сохранения рабочих мест. Решение о юридическом слиянии будет принято только после окончания этого срока.

"Правительство одобрило сделку BBVA и Sabadell при условии, что в течение следующих трех лет они останутся отдельными юридическими лицами и будут иметь отдельные активы, а также сохранят автономию в управлении своей деятельностью", - заявил тогда министр экономики Испании Карлос Куэрпо.

После оценки этого условия BBVA приняла решение продолжить процесс поглощения Sabadell, поскольку это принесет выгоду акционерам обоих банков несмотря на то, что данное ограничение задержит реализацию части предполагаемой синергии.

Котировки акций BBVA в ходе торгов в понедельник растут на 0,5%, Sabadell - на 0,8%. С начала текущего года они взлетели на 66% и 73% соответственно.