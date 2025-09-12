Поиск

Совет директоров Sabadell рекомендовал акционерам не продавать акции банку BBVA

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров испанского банка Sabadell рекомендовал акционерам не соглашаться на недружественное поглощение и не продавать акции более крупному Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

"Совет директоров единогласно считает целесообразным рекомендовать своим акционерам не участвовать в сделке, предложенной BBVA", - говорится в заявлении Sabadell.

BBVA 8 сентября объявил о начале действия предложения о выкупе акций Banco de Sabadell. Акционеры смогут продать свои акции до 7 октября, а результаты оферты ожидаются к 14 октября. BBVA предлагает одну свою акцию и 0,7 евро денежными средствами за 5,5483 акции Sabadell.

Исходя из котировок на закрытие торгов в четверг, предложение BBVA оценивает Sabadell в целом в 15,3 млрд евро. Совет директоров Sabadell полагает, что предложение Sabadell недооценивает стоимость банка.

Главный исполнительный директор BBVA Карлос Торрес Вила ранее заявлял, что объединение "создает значительную ценность для акционеров обеих компаний и представляет собой уникальную возможность построить один из самых конкурентоспособных и инновационных банков в Европе". "Вместе мы станем более сильным учреждением, увеличив масштабы и возможности по наращиванию объемов кредитования домохозяйств и бизнеса на 5 млрд евро в год, тем самым поддерживая экономический рост нашей страны", - полагает он.

Общий объем активов банка, получившегося в результате слияния, будет превышать 1 трлн евро. Его штат составит более 140 тыс. человек по всему миру. Новый банк станет одним из крупнейших в Европе.

Сейчас BBVA является вторым по величине банком в Испании, но генерирует около половины прибыли в Мексике. Sabadell занимает четвертое место в стране и имеет прочные позиции в сфере кредитования малых и средних компаний.

В конце июня правительство Испании разрешило BBVA купить Sabadell, выдвинув всего одно условие в дополнение к мерам, согласованным с испанским антимонопольным органом (CNMC). Банки должны будут вести раздельные операции в течение как минимум трех лет. Это необходимо, в частности, для сохранения рабочих мест. Решение о юридическом слиянии будет принято только после окончания этого срока.

"Правительство одобрило сделку BBVA и Sabadell при условии, что в течение следующих трех лет они останутся отдельными юридическими лицами и будут иметь отдельные активы, а также сохранят автономию в управлении своей деятельностью", - заявил тогда министр экономики Испании Карлос Куэрпо.

После оценки этого условия BBVA принял решение продолжить процесс поглощения Sabadell, поскольку это принесет выгоду акционерам обоих банков, несмотря на то, что данное ограничение задержит реализацию части предполагаемой синергии.

С начала 2025 года капитализация BBVA выросла на 70%, капитализация Sabadell - 77%.

