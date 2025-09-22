Чистый долг ПАО "Яковлев" вырос на 77% на фоне задержки оплаты заказов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Чистый долг ПАО "Яковлев" в I полугодии 2025 года подскочил в 1,8 раза (на 77%) в сравнении с тем же периодом прошлого года, превысив 100,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Рост показателя объясняется уменьшением денежных средств в связи с задержкой оплат от заказчиков, увеличением денежного оттока по инвестиционной деятельности, связанного с закупкой оборудования, а также уменьшением объема привлекаемых заемных средств.

Выручка "Яковлева" по МСФО выросла на 8%. Показатель в абсолютном выражении в отчете не раскрывается в соответствии с "требованиями законодательства России". При этом указано, что рост вызван увеличением доли выручки по договорам на послепродажное обслуживание, капитальный ремонт и поставку комплектующих. Также упоминается, что компания продолжает работы в рамках программы импортозамещения пассажирских самолетов МС-21 и SJ-100, поставка которых запланирована на 2026 год (что соответствует официальным заявлениям авиавластей).

Прибыль от операционной деятельности показала снижение на 2% "в связи с изменением структуры отгружаемой продукции". EBITDA подросла на 10%, до 14,6 млрд рублей, EBITDA margin составила 24% (+0,5 п.п.).

В отчетности "Яковлева" по МСФО за I полугодие, опубликованной в августе в ограниченном виде, данные показатели не раскрывались. При этом в ней была отражена чистая прибыль компании - 2,5 млрд рублей (+28%). Рост показателя вызван изменением структуры отгружаемой продукции, а также снижением обменного курса иностранных валют, которое привело в том числе к восстановлению резерва по сомнительным долгам, поясняется в отчете эмитента.

ПАО "Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Предприятие выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".