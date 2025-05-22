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"Яковлев" может направить 95% прибыли по РСБУ за 2024 год на покрытие убытков прошлых лет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Яковлев" рекомендовал акционерам направить 95% прошлогодней чистой прибыли по РСБУ на покрытие убытков прошлых лет, сказано в сущфакте компании.

На эти цели решено направить почти 6,2 млрд рублей. Остальные 326 млн рублей определены в резервный фонд компании.

Выплату дивидендов ожидаемо рекомендовано не объявлять.

2024 год "Яковлев" завершил с чистой прибылью в 6,5 млрд рублей по РСБУ и 11,4 млрд рублей - по МСФО. 2023 год компания закончила с убытком по обоим стандартам: по РСБУ он составил 28,5 млрд рублей, по МСФО - 5,3 млрд. Годом ранее убытки компании были еще крупнее.

В последний раз компания выплачивала дивиденды за 2017 год - 1,14 рубля на акцию, всего 1,5 млрд рублей, что соответствовало 50% годовой чистой прибыли по РСБУ.

Годовое собрание акционеров "Яковлева" пройдет 26 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена. Реестр для участия закрывается 2 июня. Бюллетени для голосования принимаются до 23 июня. Повестка собрания - стандартная.

ПАО "Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Ростех Яковлев
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