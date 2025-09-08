Акции ПАО "Яковлев" и ОАК подорожали на 5,5-7% на корпоративных новостях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Яковлев" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 5,5% (до 30,46 рубля за штуку), ценные бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подорожали на 7% (до 0,631 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Завершены работы по эскизному проекту авиационного двигателя ПД-26 на базе разработанного газогенератора ПД-35, защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом РФ и ПАО "Ил", говорится в материалах к поездке президента Владимира Путина в Самару.

На стадии сертификационных испытаний находится разработка авиадвигателя ПД-8, сертификация которого запланирована на этот год. Шесть силовых установок в течение года уже поставлены для проведения заводских летных испытаний опытных SJ-100, на двух самолетах выполнено более 50 испытательных полетов. "В рамках исполнения комплексной программы законтрактована поставка 84 серийных силовых установок в интересах ПАО "Яковлев". Начало поставок первых серийных силовых установок - IV квартал 2025 года", - отмечается в материалах.

Кроме того, импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям в производственном центре ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), в конце прошлой недели совершил первый полет с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщила пресс-служба "Ростеха", первый полет продлился около часа. "В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных", - отмечают в госкорпорации.

В "Ростехе" сообщают, что в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных SJ-100.