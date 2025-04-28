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"Яковлев" в 2024 году получил 11,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Яковлев" по МСФО в 2024 году составила 11,4 млрд рублей против чистого убытка 5,3 млрд рублей по итогам 2023 года, говорится в отчетности компании.

Прибыль до налогообложения составила более 1,6 млрд рублей против убытка до налогообложения почти в 9 млрд рублей соответственно. Доход по налогу на прибыль за прошлый год составил 9,8 млрд рублей против 3,6 млрд рублей в 2023 году.

Выручка, себестоимость продаж и ряд других финансовых показателей в отчете не раскрываются со ссылкой на постановления правительства от 4 июля 2023 года №1102, от 28 сентября 2023 года №1587.

Краткосрочные обязательства компании на конец года были на уровне 416,6 млрд рублей против 312,4 млрд рублей на конец 2023 года.

ПАО "Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Superjet 100 МС-21 Ростех Яковлев ОАК
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