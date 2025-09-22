Поиск

Китайская Luxshare будет выпускать потребительское ИИ-устройство OpenAI

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Luxshare, поставщик американской Apple, договорилась о производстве потребительского ИИ-устройства для OpenAI, пишет The Information со ссылкой на информированные источники.

Luxshare уже разрабатывает прототип такого устройства, где используются большие языковые модели ChatGPT.

Разработчик чат-бота также обсуждал с китайской Goertek выпуск компонентов для новых устройств, включая модули звукового динамика.

Один из товаров, производство которых OpenAI обсуждала с поставщиками, будет напоминать "умную" колонку без дисплея, говорит один из источников. Первые продукты она планирует вывести на рынок в конце 2026 - начале 2027 года.

Акции Luxshare подскочили на 10% по итогам торгов в Шэнчьжэне в понедельник, Goertek - на 7,7%.

В мае стало известно, что OpenAI покупает стартап IO бывшего топ-менеджера Apple, дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд. Сообщалось, что сделка направлена на выпуск нового семейства продуктов для эры универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ), а дизайн-студия Айва LoveFrom будет отвечать за креативную и дизайнерскую работу в OpenAI и проектировать аппаратное обеспечение, которое поможет людям лучше взаимодействовать с УИИ.

