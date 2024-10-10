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OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния

OpenAI может изменить организационно-правовую форму для защиты от внешнего влияния
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует изменить организационно-правовую форму на общественно полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Одним из главных преимуществ PBC они называют возможность защиты от враждебных поглощений и требований активистов. Это может разочаровать Microsoft и других акционеров компании, если они захотят купить ее, отмечает газета.

В рамках этой относительно новой и редкой модели OpenAI придется балансировать между интересами акционеров, сотрудников, общества и других заинтересованных сторон.

По словам одного из источников, комплексный подход к исполнению фидуциарных обязательств обеспечит компании "тихую гавань" для защиты от инвесторов-активистов, которые могут посчитать ее прибыль недостаточной, и позволит ей "с еще большей гибкостью говорить "спасибо за звонок, всего хорошего".

Вместе с тем OpenAI сможет и далее привлекать инвесторов и капитал.

Стоявший у истоков компании Илон Маск в 2024 году подал иск против нее, ее главы Сэма Альтмана и президента Грегори Брокмана, обвинив их в нарушении условий договора и недобросовестном ведении бизнеса.

Как говорится в иске, подписанное Маском, Альтманом и Брокманом соглашение о создании OpenAI предполагало, что структура будет некоммерческой и займется разработкой универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ) "на благо человечества", причем технология будет иметь открытый исходный код (open source).

Однако внутреннее устройство лежащей в основе ChatGPT и демонстрирующей возможности УИИ большой языковой модели GPT-4 "удерживалось и удерживается в строжайшем секрете", отметил Маск. По его словам, оно известно лишь самой OpenAI и предположительно Microsoft, которая инвестировала в эту компанию свыше $10 млрд.

Миллиардер назвал OpenAI де-факто подразделением Microsoft и попросил суд запретить Альтману, Брокману, OpenAI и Microsoft, которая не входит в число ответчиков, зарабатывать на УИИ и заставить OpenAI вернуться к принципу open source.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория и в 2020 году открыла бизнес-подразделение. Маск входил в совет директоров компании, но в 2018 году покинул его.

Как пишет FT, после реорганизации у стартапа останется некоммерческая структура, которая будет независимой и иметь долю в PBC. Эта структура будет иметь доступ к исследованиям и технологиям, но ее единственным приоритетом будет работа на благо человечества - в соответствии с миссией OpenAI.

По словам источника газеты, PBC будет руководить Альтман, который сосредоточится на разработке технологий и "всем, что нужно делать для коммерческого успеха". Некоммерческой структурой, вероятно, будет управлять другой человек.

Тем не менее решение еще обсуждается советом директоров и не принято, а на любые изменения наверняка потребуется время.

"Мы по-прежнему сосредоточены на разработке ИИ, полезного для всех, и сотрудничаем с советом директоров в целях наилучшей подготовки к успешному выполнению нашей миссии, - цитирует FT заявление OpenAI. - Некоммерческая структура лежит в основе этой миссии и продолжит существовать и процветать".

В штате Делавэр, где зарегистрировано большинство американских компаний, форма PBC была введена на законодательном уровне только в 2013 году, а в 2020 году были внесены поправки для повышения ее привлекательности. При этом из тысяч публично торгуемых компаний в США такую форму имеют менее 20.

Однако она популярна среди ИИ-компаний. В частности, как PBC зарегистрированы xAI Маска и основной конкурент OpenAI - Anthropic, созданная выходцами из нее и привлекшая существенные инвестиции от Amazon. По словам близкого к xAI источника FT, это снижает вероятность подачи исков против компании в случае несоблюдения интересов акционеров.

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