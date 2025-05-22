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OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone и будет разрабатывать ИИ-устройства

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI покупает стартап IO бывшего топ-менеджера Apple, дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в совместном с Айвом интервью The New York Times.

Сделка будет полностью оплачена акциями и станет крупнейшей в истории OpenAI. По словам Альтмана и Айва, она направлена на выпуск нового семейства продуктов для эры универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого).

OpenAI уже владеет 23% IO после заключенной в конце прошлого года между ними сделки, говорят источники NYT. Теперь ей нужно выплатить около $5 млрд за оставшуюся долю. Также в минувшем году в IO инвестировал фонд стартапов OpenAI.

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Айв и его команда в составе порядка 55 инженеров и исследователей перейдут в OpenAI. Его дизайн-студия LoveFrom будет отвечать за креативную и дизайнерскую работу в компании и проектировать аппаратное обеспечение, которое поможет людям лучше взаимодействовать с УИИ. При этом LoveFrom останется независимой и продолжит работать над проектами, не относящимися к OpenAI.

Альман и Айв отказались уточнить NYT, как будут выглядеть и работать новые устройства, но сказали, что рассчитывают представить подробности в следующем году.

The Wall Street Journal ранее писала, что это будут не телефоны и что Альтман и Айв хотят "оторвать пользователей от экранов". Это будут и не очки, и Айв скептически относится к разработке устройств, которые покупателям нужно носить на себе, приводит WSJ слова Альтмана.

В среду Альтман рассказал о новых устройствах сотрудникам OpenAI, сообщает эта газета со ссылкой на запись встречи, с которой она ознакомилась. Топ-менеджер заявил о планах поставить 100 млн ИИ-"компаньонов", которые, как он надеется, станут частью повседневной жизни людей.

Устройства будут полностью учитывать окружающую обстановку и жизнь пользователя, не будут ему мешать, их можно будет положить в карман или на стол, отмечает WSJ. Они станут третьим основным устройством после MacBook Pro и iPhone, которое будет у людей на столе, пишет издание.

Альтман также сказал сотрудникам, что покупка IO может увеличить стоимость OpenAI на $1 трлн.

OpenAI IO Джонни Айв Сэм Альтман
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