Поиск

Brent подешевела до $66,44 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на сообщениях об увеличении поставок из Ирака.

К 18:02 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%), до $66,44 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,25 (0,4%), до $62,15 за баррель.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, передает Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). Там ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 млн б/с.

Эскалация напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также опасения ужесточения санкций на поставки российской нефти сдерживают падение котировок.

"Мировой спрос на нефть будет сокращаться в третьем и четвертом квартале текущего года, а также в первом квартале 2026 года, - отмечают аналитики SEB. - Это будет происходить одновременно с увеличением добычи ОПЕК+". В SEB полагают, что такая динамика подтолкнет нефтяные цены к еще большему снижению.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Brent Baker Hughes WTI ОПЕК Ирак США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Иностранные покупатели газа получили отсрочку до конца года для организации работы с Газпромбанком

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });