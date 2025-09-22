Brent подешевела до $66,44 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на сообщениях об увеличении поставок из Ирака.

К 18:02 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,36%), до $66,44 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,25 (0,4%), до $62,15 за баррель.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, передает Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). Там ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 млн б/с.

Эскалация напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также опасения ужесточения санкций на поставки российской нефти сдерживают падение котировок.

"Мировой спрос на нефть будет сокращаться в третьем и четвертом квартале текущего года, а также в первом квартале 2026 года, - отмечают аналитики SEB. - Это будет происходить одновременно с увеличением добычи ОПЕК+". В SEB полагают, что такая динамика подтолкнет нефтяные цены к еще большему снижению.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.