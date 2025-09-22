Поиск

Денежная масса в РФ в августе увеличилась на 1,3%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в августе 2025 года увеличилась на 1 трлн 536 млрд рублей, или на 1,3%, до 121 трлн 574 млрд рублей после роста в июле на 0,8%, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября снизился до 14,4% после 15% на 1 августа.

Денежная масса в январе-августе 2025 года увеличилась на 3,7%.

Широкая денежная масса (агрегат) М2Х в августе увеличилась на 1,4% после роста на 0,8% в июле. Годовой темп ее прироста на 1 сентября увеличился до 12,9% по сравнению с 12,7% на 1 августа. В январе-августе она увеличилась на 4,4%.

Объем наличных денег в обращении (М0) в августе увеличился на 215 млрд рублей, или на 1,3%, до 17 трлн 154 млрд рублей после увеличения в июле на 1,3%.

В годовом сопоставлении на 1 сентября объем наличных вырос на 2,1% после роста на 0,9% на 1 августа.

В январе-августе 2025 года количество наличных сократилось на 0,7%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Минфин перечислил НРД 5,5 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029" и замещающему выпуску

Иностранные покупатели газа получили отсрочку до конца года для организации работы с Газпромбанком

Основатель "Делимобиля" отметил, что Lada дороже китайских машин более высокого класса

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7200 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });