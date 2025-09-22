Денежная масса в РФ в августе увеличилась на 1,3%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в августе 2025 года увеличилась на 1 трлн 536 млрд рублей, или на 1,3%, до 121 трлн 574 млрд рублей после роста в июле на 0,8%, сообщает сайт Банка России.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 сентября снизился до 14,4% после 15% на 1 августа.

Денежная масса в январе-августе 2025 года увеличилась на 3,7%.

Широкая денежная масса (агрегат) М2Х в августе увеличилась на 1,4% после роста на 0,8% в июле. Годовой темп ее прироста на 1 сентября увеличился до 12,9% по сравнению с 12,7% на 1 августа. В январе-августе она увеличилась на 4,4%.

Объем наличных денег в обращении (М0) в августе увеличился на 215 млрд рублей, или на 1,3%, до 17 трлн 154 млрд рублей после увеличения в июле на 1,3%.

В годовом сопоставлении на 1 сентября объем наличных вырос на 2,1% после роста на 0,9% на 1 августа.

В январе-августе 2025 года количество наличных сократилось на 0,7%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.