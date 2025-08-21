Поиск

Денежная масса в РФ в июле увеличилась на 0,8%

Годовой темп роста остался на уровне 15,0%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июле 2025 года увеличилась на 949,8 млрд рублей, или на 0,8%, до 120 трлн 44,5 млрд рублей после роста в июне на 0,7%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 августа остался на уровне 15,0%, как и месяцем ранее.

Денежная масса в январе-июле 2025 года увеличилась на 2,4%.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в июле увеличилась на 0,8% после роста на 0,6% в июне. Годовой темп ее прироста на 1 августа снизился до 12,7% по сравнению с 12,8% на 1 июля. В январе-июле она увеличилась на 3,0%.

Количество наличных денег в обращении (М0) в июле увеличилось на 237,4 млрд рублей, или на 1,4%, до 16 трлн 938,9 млрд рублей после увеличения в июне на 1,2%.

В годовом сопоставлении на 1 августа объем наличных вырос на 0,9% после нулевого роста на 1 июля.

В январе-июле 2025 года количество наличных сократилось на 1,9%.

Вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в прирост широкой денежной массы с исключением валютной переоценки по-прежнему остается определяющим, однако в последние месяцы он постепенно снижался.

В июле 2025 года годовой вклад требований банковской системы к экономике составил 13,7 трлн рублей, что меньше аналогичного показателя в предыдущем месяце (14,4 трлн рублей). Прирост полностью определяется увеличением требований к организациям на 14,1 трлн рублей, тогда как требования к домашним хозяйствам за год сократились на 0,4 трлн рублей.

В июле 2025 года положительный годовой вклад чистых требований к органам госуправления в прирост денежной массы продолжил увеличиваться и составил 5,6 трлн рублей против 4,7 трлн рублей в июне. Месячный прирост чистых требований к органам госуправления в июле (0,3 трлн рублей) был меньше показателя предыдущего месяца (0,6 трлн рублей в июне).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы в июле сократился до 0,2 трлн рублей с 0,8 трлн рублей в июне.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

