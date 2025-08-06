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Денежная масса в РФ в июле увеличилась на 0,9%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июле 2025 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,1 трлн рублей, или на 0,9%, до 120,2 трлн рублей после роста в июне на 0,7%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 августа ускорился до 15,2% с 15,0% на 1 июля, почти вернувшись на уровень мая - 15,3% на 1 июня.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в июле увеличилась на 1,1% после роста 0,6% в июне. Годовой темп ее прироста на 1 августа ускорился до 13,0% с 12,8% на 1 июля.

Количество наличных денег в обращении (М0) в июле увеличилось на 0,2 трлн рублей, или на 1,4%, до 16,9 трлн рублей после роста в июне на 1,2%. В годовом сопоставлении на 1 августа объем наличных вырос на 0,9% после нулевой динамики на 1 июля.

Вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в прирост широкой денежной массы с исключением валютной переоценки по-прежнему остается определяющим.

Вклад рублевых депозитов домашних хозяйств в годовой темп прироста широкой денежной массы на 1 августа 2025 года составил 10,2 процентного пункта (п.п.), рублевых депозитов организаций - 3,1 п.п.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

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