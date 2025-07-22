Денежная масса в России в июне увеличилась на 0,7%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в июне 2025 года увеличилась на 875,6 млрд рублей, или на 0,7%, до 119 трлн 94,7 млрд рублей после роста в мае на 0,6%, сообщает сайт Банка России.

При этом годовой темп прироста денежной массы на 1 июля снизился до 15,0% с 15,3% на 1 июня.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в июне увеличилась на 0,6% после роста также на 0,6% в мае. Годовой темп ее прироста на 1 июля ускорился до 12,8% по сравнению с 12,5% на 1 июня.

Количество наличных денег в обращении (М0) в июне увеличилось на 194,7 млрд рублей, или на 1,2%, до 16 трлн 701,5 млрд рублей после уменьшения в мае на 0,2%. В годовом сопоставлении на 1 июля объем наличных практически не изменился после снижения на 1,5% на 1 июня.

Вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в прирост широкой денежной массы с исключением валютной переоценки по-прежнему остается определяющим, однако в последние месяцы он постепенно снижался.

В июне 2025 года годовой вклад требований банковской системы к экономике составил 14,2 трлн рублей. Почти весь прирост обеспечивался ростом требований к организациям, требования к домашним хозяйствам за год практически не изменились.

В июне положительный годовой вклад чистых требований к органам госуправления в прирост денежной массы увеличился и составил 4,8 трлн рублей по сравнению с 4,5 трлн рублей в мае. Месячный прирост чистых требований к органам госуправления в июне (0,6 трлн рублей) был меньше показателя предыдущего месяца (0,7 трлн рублей в мае).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы стал положительным и составил 0,8 трлн рублей (месяцем ранее он был отрицательным - минус 0,6 трлн рублей).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.