"Северсталь" стала напрямую владеть бывшим СП с Windar

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" стало напрямую владеть таганрогским ООО "Северсталь стальные башни" (бывшее СП с Windar Renovables) по производству башен для ветроустановок.

По данным ЕГРЮЛ, с 22 сентября 2025 года ПАО владеет 100% долей в таганрогской компании. До этого 51% долей, ранее принадлежавших испанской Windar Renovables, владело ООО "Новые решения и технологии" (НРТ), "Северсталь" напрямую владела остальными 49%.

С апреля 2024 года ПАО "Северсталь" владеет 100% НРТ.

Также сообщалось, что "Северсталь стальные башни" в 2024 году возобновило производство башен для ветроэлектростанций. В настоящее время мощности компании полностью загружены

"Северсталь стальные башни" было создано в 2018 году как трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и Windar Renovables S.L. под названием "Башни ВРС". В 2021 году "Северсталь" увеличила долю до 49%, выкупив пакет "Роснано", и в том же году СП сменило название на "ВиндарСеверсталь". Летом 2022 года "Северсталь" была включена в SDN List, как и ее основной владелец Алексей Мордашов, а также в санкционные списки ЕС и Великобритании. В январе 2024 года Windar Renovables S.L. вышла из состава собственников ООО "ВиндарСеверсталь".

