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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Северсталь" рассчитывает на скорое восстановление ВИЭ в России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" не отказывается от реализации проектов в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ждет новых игроков на рынке, заявил "Интерфаксу" директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами "Северстали" Дмитрий Горошков.

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"Сейчас, объективно, спрос на ветробашни ограничен: есть определенные заказы на продукцию "Ветростройдетали", мы поставляем им металл, но наша технологическая цепочка по производству башен, которая была завязана, прежде всего, на заказы от Vestas, Fortum, очевидно, трансформируется, - сказал он. - Мы сохранили ключевой персонал и компетенции, поддерживаем актив в рабочем состоянии, продолжаем платить налоги, зарплаты. Находимся "на низком старте" в ожидании результатов отраслевой трансформации".

Предприятие "Виндарсеверсталь" по производству башен для ветроэнергетических установок было создано в Таганроге в 2018 году как трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и испанской Windar Renovables S.L. и называлось "Башни ВРС". В 2021 году "Северсталь" увеличила долю до 49%, выкупив пакет "Роснано".

"Мы готовы быть ключевым партнером тех интеграторов, которые придут на место компаний, которые, к сожалению, ушли. К сожалению - потому что с их уходом остались неисполненные обязательства, контракты, и даже у нас на площадке лежат уже произведенные башни" - отметил Горошков.

Как сообщалось ранее в картотеке арбитражных дел, Vestas не исполнила свои обязательства по монтажу ветропарков в России в том числе из произведенных "Виндарсеверсталью" 172 секций башен ВЭУ. Vestas не оплатила "Виндарсеверстали" часть произведенных по ее заказу секций башен, не погасила затраты на покупку материалов для производства, а также отказалась от допзаказа.

Согласно отчетности "Виндарсеверстали" по РСБУ, выручка компании в 2022 году снизилась в 4,5 раза, до 920 млн рублей, себестоимость - в 3,4 раза, до 828 млн рублей, валовая прибыль упала в 14 раз, до 92,2 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась с 1,147 млрд рублей до 16,769 млн рублей.

О выходе из СП Windar официальных сообщений не было.

"Северсталь" летом прошлого года была включена в SDN List вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список.

Vestas Северсталь Виндарсеверсталь Дмитрий Горошков
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