Испанская Windar вышла из СП с "Северсталью" по выпуску башен для ветроустановок

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Испанская Windar Renovables S.L. вышла из состава собственников производителя башен для ветроустановок ООО "Виндарсеверсталь" (ранее - ООО "Башни ВРС").

По данным ЕГРЮЛ, теперь 51% долей в СП владеет ООО "Новые решения и технологии" (Санкт-Петербург), специализирующееся на управлении холдинг-компаниями. Ранее этот пакет принадлежал Windar Renovables S.L. Доля другого партнера, "Северстали", осталась на прежнем уровне - 49%.

ООО "Новые решения и технологии" зарегистрировано в мае 2023 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным собственником компании, по данным ЕГРЮЛ, выступает ее директор Сергей Бобров.

В "Северстали" изменения в структуре совладельцев СП комментировать не стали.

Предприятие "Виндарсеверсталь" было создано в Таганроге в 2018 году как трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и Windar Renovables S.L. и называлось "Башни ВРС". В 2021 году "Северсталь" увеличила долю до 49%, выкупив пакет "Роснано", и в том же году СП сменило название на "Виндарсеверсталь".

"Северсталь" в 2023 году заявляла, что не отказывается от реализации проектов в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), несмотря на уход с российского рынка ряда компаний. "Мы готовы быть ключевым партнером тех интеграторов, которые придут на место компаний, которые, к сожалению, ушли", - говорил летом прошлого года "Интерфаксу" директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами "Северстали" Дмитрий Горошков.

Технологическая цепочка "Северстали" по производству башен для ветроустановок, по словам Горошкова, была завязана, прежде всего, на заказы от Vestas, Fortum, и теперь она, очевидно, трансформируется.

По итогам 2022 года ООО "Виндарсеверсталь" получило чистую прибыль по РСБУ в размере 102 млн рублей, что в 12,5 раза меньше показателя годом ранее. Выручка сократилась в 4,5 раза, до 920 млн рублей. Данные за 2023 год пока не опубликованы.

"Северсталь" летом 2022 года была включена в SDN List вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список. В 2023 году санкции против "Северстали" ввели Австралия и Великобритания.