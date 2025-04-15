Поставки бриллиантов в США из Антверпена остановились из-за пошлин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок ювелирных изделий с бриллиантами, продажи которых оцениваются в $82 млрд в год, остановился из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин и глобальной торговой войны, пишет Financial Times.

Поставки через Антверпен, являющийся наряду с Дубаем одним из самых оживлённых мировых центров торговли драгоценными камнями, сократились примерно до одной седьмой от обычного уровня.

Установленные президентом США пошлины включают 10-процентный сбор при импорте бриллиантов, а также переменные "ответные" (retaliatory) пошлины в зависимости от страны происхождения. Золото и медь, к примеру, не подпадают под эти меры. Хотя США приостановили действие "ответных" тарифов на 90 дней, базовая пошлина в размере 10% уже действует и остаётся в силе. США являются крупнейшим в мире потребителем бриллиантов, на их долю приходится около половины мирового спроса.

Неопределённость сильно воздействовала на торговцев драгоценными камнями, а также на индийскую гранильную отрасль.

По словам Карен Рентместерс, исполнительного директора Антверпенского алмазного центра, поставки бриллиантов из Антверпена остановились после объявления о новых глобальных тарифах. "Это подрывает индустрию. Всё буквально остановилось", - сказала она.

Она заявила, что распространение пошлин на бриллианты "не имеет смысла", и сравнила потрясения в этой глобальной отрасли с пандемией коронавируса. По оценкам Рентместерс, ежедневные поставки составляли всего седьмую часть от обычного уровня.

Алмазная индустрия уже несколько лет восстанавливалась после того, когда пандемия и конкуренция с выращенными в лаборатории бриллиантами снизили потребительский спрос.

"Алмазная промышленность переживает не лучшие времена. Если вы внезапно вводите пошлины на них, вы их уничтожаете", - сказал Ричард Четвуд (Richard Chetwode), ветеран отрасли и глава горнодобывающей компании Trustco Resources. Он добавил, что пошлины на бриллианты не приведут к переносу производства в США. Обычно бриллиант много раз пересекает границы стран-производителей, таких как Ботсвана, торговых центров, включая Дубай, и гранильных центров в Индии, прежде чем попасть в руки покупателя.

Единственная часть цепочки поставок, которая находится в США - это процесс сертификации. Обычный процесс ввоза бриллиантов в США для сертификации теперь находится под угрозой.

Притеш Патель, главный операционный директор крупнейшего в мире сертификационного агентства, Gemological Institute of America (GIA), сказал, что из-за тарифов компания расширяет свои услуги за рубежом в восьми международных офисах. "Мы расширяем спектр услуг, в частности в Дубае и Гонконге, чтобы смягчить последствия, - сказал Патель. - Тариф вносит большую неопределённость во всю цепочку поставок".

Он добавил, что GIA изучает возможность освобождения бриллиантов, ввозимых в США исключительно для сертификации, от таможенных пошлин с помощью зоны свободной торговли.

По мнению аналитиков, глобальная торговая война, скорее всего, ударит по общему спросу на бриллианты, который только начал восстанавливаться после нескольких трудных лет, а также создаст серьёзные сбои в цепочке поставок. Индия, в которой гранильная промышленность обрабатывает более 90% мировых алмазов, может быть задета особенно сильно.

Так как страной происхождения готового бриллианта считается страна, где они были огранены, многомиллиардная индустрия экспорта бриллиантов в Индии пострадает от 27-процентного тарифа, предложенного США на индийские товары, - если только страны не договорятся об отмене пошлин.

"Неопределённость проблематична для мирового спроса на бриллианты, - говорит независимый аналитик Пол Зимниски - Когда люди не уверены, они не решаются покупать, не решаются инвестировать. Я думаю, что это повлияет на потребительские товары, такие как предметы роскоши, например, бриллианты".

Владелец De Beers компания Anglo American за последние два года списала стоимость алмазодобывающего гиганта на $4,5 млрд из-за плохих рыночных условий. Anglo готовится к выделению De Beers в рамках IPO в этом году.

Компания Signet Jewelers, крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, зарегистрированная в Нью-Йорке, после введения пошлин сообщила своим поставщикам, что не будет оплачивать какие-либо новые тарифные последствия для существующих заказов на поставку, то есть потребует от своих зарубежных поставщиков уплаты пошлин. В письме, с которым ознакомилась FT, компания Signet также призвала своих поставщиков как можно скорее выполнить существующие заказы в США, "сосредоточившись на апреле и мае".