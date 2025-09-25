В США число заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тысяч - до 218 тысяч, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее число новых заявок составило 232 тысячи, а не 231 тысячу, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 235 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 237,5 тысяч по сравнению с 240,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизилось до минимальных с конца мая 1,926 млн по сравнению с пересмотренными 1,928 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,930 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,920 млн.