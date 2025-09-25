Поиск

В США число заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тысяч - до 218 тысяч, сообщило Минтруда США.

Неделей ранее число новых заявок составило 232 тысячи, а не 231 тысячу, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 235 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 237,5 тысяч по сравнению с 240,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизилось до минимальных с конца мая 1,926 млн по сравнению с пересмотренными 1,928 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,930 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,920 млн.

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

